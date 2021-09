U-Boot-Streit: EU-Staaten unterstützen Frankreich

Die EU-Staaten haben Frankreich ihre Unterstützung im Streit mit Australien und den USA um das geplatzte U-Boot-Geschäft zugesichert. Die Außenminister der anderen 26 Mitgliedsstaaten hätten am Montagabend bei einem Treffen am Rande der UNO-Generalversammlung in New York „ihre deutliche Solidarität gegenüber Frankreich“ zum Ausdruck gebracht, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell.