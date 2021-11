U-Boot-Streit: Paris tobt über „Stich in Rücken“

Ärger über geleakte SMS

Am Dienstag sorgten geleakte SMS von Macron an Morrison für neuen Ärger. In diesem soll der französische Staatschef den australischen Premier danach fragen, ob er „gute oder schlechte Nachrichten“ bezüglich der gemeinsamen U-Boot-Ambitionen erwarten solle. Die Nachricht, deren Echtheit Macrons Umfeld nicht kommentieren wollte, soll der Präsident im September verschickt haben. Zwei Tage später verkündeten die USA, Großbritannien und Australien ihr neues Sicherheitsbündnis für den Südpazifik, was einen milliardenschweren U-Boot-Deal Frankreichs mit Australien platzen ließ, dafür kamen aber die USA zum Zug. Paris reagierte äußerst erzürnt, kritisierte fehlende Absprachen und bezichtigte Morrison zuletzt der Lüge.