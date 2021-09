Pakt mit USA: Australien bekommt Atom-U-Boote

Biden warnte vor „sich rasch entwickelnden Bedrohungen“ in dem Raum. Gemeinsam mit Großbritannien solle in den kommenden 18 Monaten ein optimaler Weg gefunden werden, damit Australien solche modernen U-Boote erhalten werde, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Biden, seinem australischen Amtskollegen Scott Morrison sowie dem britischen Premier Boris Johnson. Die USA und Großbritannien würden dabei ihr Fachwissen mit Australien teilen. Die Initiative soll „AUKUS“ heißen.