Wintersport mit Hirn und Herz

Risiko niemals null

„Skifahren ist kein gefährlicher Sport, wenn man es mit Vernunft betreibt“, erklärt Unfall-Primar Manfred Mittermair, der aktuell auch ärztlicher Leiter in Schwarzach ist. „Alle möglichen Unfälle passieren derzeit trotzdem und dafür sind wir auch jetzt noch gerüstet.“ Die alpinen Vereine, wie Alpenverein oder Bergrettung, appellieren ebenso an die Vernunft der Wintersportler. Auch im Lockdown sei Bewegung, gerade in der Natur, wichtig. Es gelte dabei nur stets aufzupassen. „Das Unfallrisiko ist niemals null“, sagt Michael Larcher vom Alpenverein. Der Alpinreferent warnt vor der psychischen Komponente des Lockdowns und empfiehlt deshalb auch nur moderaten Bergsport.