Nur vier Mitarbeiterinnen behalten ihren Job

Am 1. Juli bekam das Frauenhaus in der Stadt Salzburg eine neue Führung. Wie berichtet, hatte Landesrätin Andrea Klambauer die Leitung der Einrichtung neu ausschreiben lassen. Mit der Übernahme durch die ARGE Schutzunterkünfte – die Vereine Jugend am Werk und VIELE – haben vorerst 16 Frauen ihren Job verloren. Mit jenen in Hallein waren es sogar 30. Dort musste die Einrichtung schließen, stattdessen gibt es nun Schutzwohnungen.