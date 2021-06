Frauenhaus-Träger erwartet Klage zum Einstand

Das ruft jetzt die Gewerkschaft auf den Plan. Denn geht es nach ihren Juristen, liegt klar ein Betriebsübergang vor. Sprich: Die Mitarbeiterinnen müssen sogar übernommen werden. Der Standort bleibe derselbe, ebenso das Inventar und der Betriebszweck. Und auch in einem Schreiben an die untergebrachten Frauen heißt es, es ändere sich für sie nichts. Michael Huber von der Gewerkschaft GPA-djp: „Wir haben versucht Gespräche zu führen, der neue Träger war aber nicht an einer Lösung orientiert. Damit bleibt uns nichts anderes übrig, als den Schritt vors Gericht zu gehen.“