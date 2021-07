Frauenhaus Hallein schließt seine Tür

Künftig wird es statt dem Haus Mirjam zwei Schutzwohnungen im Tennengau und in weiteren Bezirken geben. Dort sollen jeweils bis zu zwei Frauen samt Kinder unterkommen. Das Frauenhaus in der Stadt Salzburg bleibt erhalten. Der neue Träger – eine Bietergemeinschaft aus den Vereinen VIELE und Jugend am Werk – setzt aber auf ein völlig neues Konzept.