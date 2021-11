Eltern von Mordopfer: „Waren seelisch in Hölle“

Heute erinnern eine Skulptur und eine Gedenktafel neben der Dreiheiligenkirche an diese Tragödie, die sich in der Nacht auf den 25. November 2018 nur wenige Meter davon entfernt ereignete. Dem damals 21-jährigen Vorarlberger Michael Perauer wurde von einem 24-jährigen Afghanen, der unter Schizophrenie litt, ein Messer in den Hals gerammt. Wenig später verstarb das Opfer in der Klinik.