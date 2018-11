Messermord: U-Haft über Verdächtigen (24) verhängt

Der Haftrichter hat entschieden: Über jenen Afghanen (24), der dringend verdächtigt wird, den 21-jährigen Vorarlberger Michael P. am Wochenende an der Innsbrucker „Bogenmeile“ mit einem Messerstich in den Hals tödlich verletzt zu haben, wurde am Mittwochvormittag die U-Haft verhängt. Basis für diese Entscheidung waren Bilder von Überwachungskameras.