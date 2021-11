In Österreich brennt das Feuer lichterloh. Es ist gut, dass nun reagiert wird, die Notbremse ist die einzige Chance. Wir alle, Politiker wie Bürger, sind jetzt Feuerwehrleute. Wir bestimmen mit unserem Tun, wie lange der Lockdown dauern wird, wie lange der Bremsweg ist. Also Kontakte verringern, kein Risiko eingehen, nicht notwendige Treffen in Innenräumen vermeiden, Maske tragen. Uns selbst und die anderen schützen.