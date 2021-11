Die Pandemie der falschen Versprechen

Kurz stellte „coole Zeit“ in Aussicht

Die Kritik der ÖVP kam nicht von ungefähr. Kurz hatte nämlich schon im Sommer 2020 die Rückkehr in die Normalität bis zum Sommer 2021 versprochen - und das später angesichts der angelaufenen Impfkampagne unermüdlich wiederholt. So stellte Kurz in einem von der ÖVP verbreiteten Video im April für den Sommer eine „coole Zeit“ in Aussicht. Da nahm sich die Ankündigung des Grünen Vizekanzlers Werner Kogler im Mai fast schon bescheiden aus: „Eigentlich ein bisschen ein Sommer wie damals.“ „Die Pandemie gemeistert, die Krise bekämpft“, plakatierte die ÖVP schließlich für ihre Sommerkampagne. Und Ende Juni doppelte Kurz mit dem Versprechen nach: "Die Pandemie ist für alle vorbei, die geimpft sind.“