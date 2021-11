Neues Equipment gegen Waldbrände für Feuerwehren

Knapp zwei Wochen lang kämpften Hunderte Feuerwehrleute unlängst – wie berichtet – gegen eine Flammenhölle im Niederösterreichischen Raxgebiet. Auch in unserem Bundesland wurden alleine in den vergangenen fünf Jahren an die 300 Waldbrände gezählt. „Ein driftiger Grund dafür, die Kärntner Feuerwehren bestmöglich auf die Bewältigung von Waldbränden vorzubereiten, die sich durch den Klimawandel in den kommenden Jahren häufen werden“, weiß Feuerwehrreferent Daniel Fellner.