„Eine Impfpflicht hätte schon lange gehört!“

„Wie finden Sie es, dass nun wieder ein Lockdown kommt?“, fragen wir Benjamin Wenk, der gerade auf einer Baustelle arbeitet. Der 26-Jährige drückt sich in farbenfrohen Kraftausdrücken aus, die wir hier lieber nicht abdrucken, aber zusammenfassend kann man wohl sagen, dass er den Lockdown nicht gut findet: „Es ist eine Frechheit, was die Politik aufführt!“ Er fühle sich ungerecht behandelt und eingesperrt, das allerdings schon länger: Er ist ungeimpft, der Lockdown gilt für ihn also schon. Die Impfpflicht ab Februar sei für ihn „eine Katastrophe“.