Webinar will Eltern & Kinder beim Lernen entlasten

Die österreichischen Verlagshäuser haben - wie berichtet - Eltern und Schüler in der Corona-Krise beim Lernen mit einer Vielzahl an Angeboten unterstützt und teils auch ihre Materialien zwischenzeitlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Weil es für die Kinder auch besonders wichtig ist, den bereits in der Schule gelernten Stoff zu vertiefen, gibt es dazu etwa die Lernreihe „Durchstarten“ vom Veritas Verlag. Darin wird von der 1. Klasse Volksschule bis zur Vorbereitung auf die Zentralmatura ein umfangreiches Nachhilfe-Material zur Verfügung gestellt - unabhängig von den unterschiedlichen Schulbüchern, die im Unterricht zum Einsatz kommen.