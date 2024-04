Drosten: „Werde nicht mehr die Polizei holen“

Wüste Beschimpfungen am Campingplatz

Ein Vorfall war aber dann besonders drastisch. Während eines Campingausflugs mit seiner Familie nördlich von Berlin ging der Wissenschaftler mit seinem vierjährigen Sohn über den Zeltplatz, um Zähne zu putzen. Am Weg dorthin näherte sich ihnen ein der Beschreibung nach hagerer Mann mit Bierflasche in der Hand. Es folgte eine grölende Schimpftirade: Drosten sei der „größte Verbrecher aller Zeiten“, ein „Massenmörder“.