„Durchstarten“: Lernhilfe entlastet auch Eltern!

Fülle an Übungen, ohne Kinder zu überlasten

Denn egal welche Schulbücher ihr Kind in der Schule verwendet - in den Nachhilfe-Büchern der „Durchstarten“-Reihe werden alle Stoffgebiete unter Berücksichtigung aktueller Lernpläne abgedeckt. Den Schülern bieten die Bücher und Zusatzmaterialien eine Fülle an Übungen, die allesamt ohne elterliche Aufsicht genutzt werden können, ohne die Kinder dabei zu überlasten.