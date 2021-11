Straßen-Rowdy liegt jetzt auf der Intensivstation

Mit dem Tod ringt Sinan B. (21), nachdem er in Dietach bei einem illegalen Straßenrennen einen schweren Unfall gebaut hat. Nicht nur, dass der Steyrer so leichtsinnig sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, er blockiert in der kritischen Corona-Situation auch noch völlig unnötig eines der wertvollen Intensivbetten im Spital Steyr.