Zugespitzt | Einbetoniert

Einbetoniert. Anhaltend fragt man sich: Was läuft da in der ÖVP? Bundeskanzler Alexander Schallenberg betoniert sich trotz explodierender Corona-Zahlen immer massiver in der „Auf-keinen-Fall-einen-Lockdown“-Position ein. Statt den aktuellen Feuersturm mit allen verfügbaren Löschmitteln zu bekämpfen, wird gegen den Koalitionspartner gezündelt. Das sieht man auch innerhalb der Volkspartei immer kritischer. Offiziell lässt sich zwar kein Partei-Grande eine Aussage entlocken, aber hinter kaum noch vorgehaltener Hand ist zu hören, dass man aus der Sackgasse herauskommen müsse. Denn der Drittel-Lockdown für die Ungeimpften und die seit eineinhalb Wochen geltende 2-G-Regelung müssten längst Früchte tragen. Tun das aber so gar nicht. Deshalb wird man beim Landeshauptleutegipfel heute und morgen in Tirol mit dem Bundeskanzler ein ernstes Wort reden. Als unstrittig in der ÖVP gilt zwar, dass man sich von den Grünen nicht vorführen lasse. Aber jetzt sei für politische Befindlichkeiten keine Zeit. Ja, das erwarten die Menschen jetzt wirklich: Schluss mit dem Streit, Alles tun, um uns aus diesem Corona-Schlamassel zu befreien!