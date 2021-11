Beratungen trotz Allzeithoch erst am Freitag

„Expertengespräche“ am Nachmittag

Am Dienstag hieß es dann aus Mücksteins Büro, dass man am Mittwoch die Lage neu bewerten wolle. Diese „Expertengespräche“ finden laut Mücksteins Büro am Nachmittag in verschiedenen Runden statt, sie sind nicht medienöffentlich. So wird etwa mit dem Krisenstab im Ministerium, Vertretern der AGES sowie der Gesundheit Österreich GmbH, Intensivmedizinern und dem Corona-Prognosekonsortium beraten.