Schallenberg: „Nicht die Geimpften einsperren“

Tag 630 der Pandemie und nach wie vor bestimmt Corona unser Leben. Die Ungeimpften sind bereits im Lockdown, weitere Verschärfungen stehen im Raum. Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) betonte dennoch auch am Montagabend in einer „ZiB Spezial“, es werde keine Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte geben. Man werde „nicht von Geimpften, die alles richtig gemacht haben, verlangen, aus Solidarität in einen Lockdown zu gehen“, so der Kanzler. Er will weiterhin auf eine Erhöhung der Impfquote setzen.