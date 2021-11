Kein Gipfel, aber Mückstein will Lage neu bewerten

Am kommenden Mittwoch läuft der von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ausgegebene Beobachtungszeitraum für die derzeit geltende 2G-Regelung aus. Denn nach zehn Tagen wolle man, so Mückstein, die Lage neu bewerten und mögliche Verschärfungen mit der Bundesregierung und den Ländern besprechen. Ob der Gesundheitsminister damit einen weiteren Bund-Länder-Gipfel gemeint hat, war am Montag Gegenstand von Debatten. Denn Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) antwortete auf eine entsprechende Frage in der „ZiB Spezial“, dass er von einem weiteren Gipfel am Mittwoch nichts wisse.