Linz für strenge Maßnahmen, LH schließt nichts aus

Angesichts der eskalierenden Lage an Schulen, in Spitälern und bei den Gesamtinfektionen hat der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Mittwoch an Bund und Land appelliert, Mut zu zeigen. Lockdown und Distance-Learning seien nicht mehr vermeidbar, hieß es in einer Aussendung. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ließ wissen: „Sollten die strengeren Schutzmaßnahmen nicht entsprechend greifen, sind weitere Maßnahmen nicht auszuschließen.“