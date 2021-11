Gefährlicher Politstreit

Mehr als 100 Tote in nur 48 Stunden, wieder erschreckend hohe Neuinfektionszahlen und ein neuer Inzidenz-Rekord, überfüllte Spitäler nominieren Triageteams, die entscheiden sollen, wer operiert wird, wer Platz in der Intensivstation findet. In Salzburg liegen mittlerweile sogar Kleinkinder auf der Intensivstation. Unterdessen geht der lebensgefährliche Politstreit zwischen dem türkisen Bundeskanzler und dem grünen Gesundheitsminister weiter. Dabei wäre es höchst an der Zeit, den Großbrand zu löschen, schreien die Experten. Und liefern zum wiederholten Mal die Löschmittel: Von den möglichst flächendeckend einzusetzenden PCR-Tests über stark ausgeweitete Maskenpflicht, Homeoffice bis zu 2-G-plus (also geimpft oder genesen sowie PCR-getestet) etwa in Gastronomie oder beim Friseur. Nur so sei ein Voll-Lockdown für ganz Österreich noch zu verhindern. Doch vor lauter Lärm im Zank zwischen Schallenberg und Mückstein scheinen die Alarmrufe zu verhallen.