Brand im Gebäude der Flugraumüberwachung in Wien

Im Air Traffic Control Center Vienna im Wiener Bezirk Landstraße, jenem Ort, an dem der Flugraum des gesamten Landes überwacht wird, ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Offenbar im Zuge von Bauarbeiten kam es am Vormittag zu einem Kellerbrand - vorübergehend wurde seitens der Feuerwehr Alarmstufe 2 ausgerufen.