Kaum Kontrollen an Grenze zu Bayern

Die Kontrollstation war verwaist. Seit Monaten stehen die Kontrollposten sowohl dort als auch am Steinpass bei Unken ungenützt an der Landesgrenze. Stichprobenprüfungen gab es so gut wie nie. Auch die Reisewarnung, die neben der Hotellerie und den Seilbahnern vor allem Pendler aus dem Pinzgau und dem benachbarten Bayern kurz aufschrecken ließ, änderte daran bisher noch nichts. Das Kleine Deutsche Eck bleibt also weitestgehend ohne 2-G-Kontrolle für Reisende, Berufspendler oder für Einkäufe jenseits der Grenzen. Einzig am Autobahn-Grenzübergang wurde vereinzelt überprüft