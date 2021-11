Neuer BaFin-Chef sagt Cyber-Risiken den Kampf an

Mark Branson, der neue Chef der deutschen Finanzaufsicht BaFin, will Geldwäsche und Cyber-Risiken in der deutschen Finanzbranche entschiedener bekämpfen. „Vor allem die Banken mit erhöhtem Geldwäscherisiko müssen mit unserer besonderen Aufmerksamkeit rechnen“, sagte der Präsident der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bei der „Euro Finance Week“ in Frankfurt.