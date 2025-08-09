Kinderporno-Vorwurf bringt Mann um sein Vermögen

Es waren schwere Anschuldigungen, denen sich der Herr aus dem Bezirk St. Pölten ausgesetzt sah. In einer Mail wurde ihm von der „Brigade für den Schutz von Minderjährigen“ unter anderem der Besitz von Missbrauchsmaterial von Kindern auf seinem Computer vorgeworfen und eine Verhaftung angedroht. Durch die Logos des Innenministeriums, der Landespolizeidirektion Oberösterreich und von Interpol sowie einer sehr kurzen Frist zur Rückmeldung hatte das Schreiben offensichtlich Wirkung bei dem Mann erzielt – obwohl die Mail nicht einmal persönlich an ihn adressiert war und er darin kein einziges Mal direkt namentlich angesprochen wurde.