Hüpfburg stürzte bei Fest um: Vier Verletzte!

Der Albtraum vieler Eltern wurde Freitagabend bei einem Fest in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark) Realität: Eine Hüpfburg stürzte um, vier Personen wurden verletzt, darunter eine 60-Jährige und ihr zweijähriges Enkelkind.
Die Ursache für den Unfall ist laut Polizei noch unklar. Gegen 17.45 Uhr stürzte die Hüpfburg jedenfalls um. Eine 60-Jährige stand mit ihrem knapp zweijährigen Enkel unmittelbar daneben und wurde von der Hüpfburg getroffen. Eine anwesende Ärztin leistete sofort Erste Hilfe, danach übernahm das Rote Kreuz die Versorgung.
Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in das LKH Feldbach gebracht. Ihr Enkel kam mit leichten Verletzungen in die Grazer Kinderklinik, konnte aber noch am Abend wieder nach Hause. Zwei Männer, die versucht hatten, die Hüpfburg mit einem Verankerungsseil zu halten, erlitten durch die Reibung am Seil Verbrennungen an den Handflächen.
Alle Verletzten stammen laut Polizei aus dem Bezirk Südoststeiermark. Ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls Kinder in der Hüpfburg befunden haben, konnte am Samstag nicht beantwortet werden – verletzt wurde jedenfalls keines.
