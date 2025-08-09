Hüpfburg stürzte bei Fest um: Vier Verletzte!

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in das LKH Feldbach gebracht. Ihr Enkel kam mit leichten Verletzungen in die Grazer Kinderklinik, konnte aber noch am Abend wieder nach Hause. Zwei Männer, die versucht hatten, die Hüpfburg mit einem Verankerungsseil zu halten, erlitten durch die Reibung am Seil Verbrennungen an den Handflächen.