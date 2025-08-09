Vorteilswelt
Felix Magath wird mit 72 Jahren Sportdirektor

Fußball International
09.08.2025 14:18
Felix Magath
Felix Magath(Bild: AFP/APA/John MACDOUGALL)

Felix Magath hat offenbar noch lange nicht genug vom Fußball. Der 72-Jährige wird Sportdirektor vom deutschen Drittligisten Viktoria Aschaffenburg.

„Die Erfahrung sowie die exzellente Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland bringt der gebürtige Aschaffenburger Felix Magath mit in das neu formierte Vorstandsteam“, zitiert „Sport1“ aus einer offiziellen Mittleiung des Klubs.

Ehrenamtlich
Magath, als Trainer-Legende längst Kult, soll für die „sportliche Entwicklung des Gesamtvereins“ verantwortlich sein, heißt es. Wichtig scheint dem Klub zu betonen, dass Magath „ehrenamtlich in seine Heimatstadt zurückkehrt“.

Hintergrund: Magath begann seine Karriere als Jugendkicker bei TSV 1860 Aschaffenburg, 1972 wechselte er zu Stadtrivale Viktora. Von dort aus ging‘s weiter zu Saarbürkcken. Und dann zum HSV, wo er zum Weltklasse-Spieler mutierte. Unter anderem gewann dort mit einem gewissen Ernst Happel als Trainer den Europacup der Meister, den Vorläufer der Champions League.

