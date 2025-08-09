Felix Magath wird mit 72 Jahren Sportdirektor

Hintergrund: Magath begann seine Karriere als Jugendkicker bei TSV 1860 Aschaffenburg, 1972 wechselte er zu Stadtrivale Viktora. Von dort aus ging‘s weiter zu Saarbürkcken. Und dann zum HSV, wo er zum Weltklasse-Spieler mutierte. Unter anderem gewann dort mit einem gewissen Ernst Happel als Trainer den Europacup der Meister, den Vorläufer der Champions League.