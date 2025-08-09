Felix Magath wird mit 72 Jahren Sportdirektor

Felix Magath hat offenbar noch lange nicht genug vom Fußball. Der 72-Jährige wird Sportdirektor vom deutschen Drittligisten Viktoria Aschaffenburg.
„Die Erfahrung sowie die exzellente Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland bringt der gebürtige Aschaffenburger Felix Magath mit in das neu formierte Vorstandsteam“, zitiert „Sport1“ aus einer offiziellen Mittleiung des Klubs.
Ehrenamtlich
Magath, als Trainer-Legende längst Kult, soll für die „sportliche Entwicklung des Gesamtvereins“ verantwortlich sein, heißt es. Wichtig scheint dem Klub zu betonen, dass Magath „ehrenamtlich in seine Heimatstadt zurückkehrt“.
Hintergrund: Magath begann seine Karriere als Jugendkicker bei TSV 1860 Aschaffenburg, 1972 wechselte er zu Stadtrivale Viktora. Von dort aus ging‘s weiter zu Saarbürkcken. Und dann zum HSV, wo er zum Weltklasse-Spieler mutierte. Unter anderem gewann dort mit einem gewissen Ernst Happel als Trainer den Europacup der Meister, den Vorläufer der Champions League.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.