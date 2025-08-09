Acht Tote
Minister sterben bei Helikopterabsturz in Ghana
In der ghanaischen Region Ashanti sind am Mittwoch acht Menschen bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen, darunter Verteidigungsminister Edward Omane Boamah und Umweltminister Ibrahim Murtala Muhammed.
Der Z9-Hubschrauber befand sich auf dem Flug von Accra in die Bergbaustadt Obuasi, als der Funkkontakt abriss. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen Trümmer, Flammen und verkohlte Leichen.
Insgesamt acht Tote
Zu den weiteren Opfern zählen der stellvertretende Sicherheitskoordinator und ehemalige Agrarminister Alhaji Mohammad Muniru Limuna sowie Samuel Sarpong, Vizechef der Partei National Democratic Congress (NDC). Die Regierung bestätigte die Todesfälle und hat eine Untersuchung eingeleitet.
Die Videoaufnahmen vom Unglücksort sehen Sie oben!
