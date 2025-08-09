Minister sterben bei Helikopterabsturz in Ghana

Insgesamt acht Tote

Zu den weiteren Opfern zählen der stellvertretende Sicherheitskoordinator und ehemalige Agrarminister Alhaji Mohammad Muniru Limuna sowie Samuel Sarpong, Vizechef der Partei National Democratic Congress (NDC). Die Regierung bestätigte die Todesfälle und hat eine Untersuchung eingeleitet.