Rechtsanwalt kämpft für über 2000 Wirecard-Opfer

Ich habe als Vorstand sehr strenge Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer erlebt und harte Auflagen durch die Aufsichtsbehörden - auch in Ländern Osteuropas, die man für ihre mangelnde Rechtssicherheit kritisiert. Beim deutschen Wirecard-Konzern haben aber offenbar sowohl Wirtschaftsprüfer als auch die deutsche Finanzmarktaufsicht trotz vieler Hinweise auf kriminelle Geschäfte jahrelang die Augen zugedrückt und überdies nicht bemerkt, dass Milliarden in der Kasse fehlten. Allein an Börsenwert wurden über 25 Milliarden Euro vernichtet“, so die Abrechnung von Cornelius Granig, der den Skandal in seinem neuen Buch „Böses Geld“ mit dem Wiener Staranwalt Eric Breiteneder aufgearbeitet hat.