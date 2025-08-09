Ronaldo-Klub will Bayerns CL-Finalhelden kaufen!

Der Franzose steht laut Berichten kurz davor, für den Ronaldo-Klub Al-Nassr zu unterschreiben. Das erste Angebot soll sich in der Höhe von ungefähr 30 Millionen Euro befinden. Beim Ronaldo-Klub soll der 29-jährige eine große Gehaltserhöhung und einen Vertrag bis 2028 bekommen.