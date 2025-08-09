Ronaldo-Klub will Bayerns CL-Finalhelden kaufen!

Das Transferfenster des FC Bayern München bleibt chaotisch. Lange suchte man den perfekten Sané-Ersatz und fand ihn mit Luis Díaz. Nun sieht es aus, als werde auch Flügelspieler Kingsley Coman den Verein in Richtung Saudi-Arabien zum Ronaldo-Klub Al-Nassr verlassen.
Der Franzose steht laut Berichten kurz davor, für den Ronaldo-Klub Al-Nassr zu unterschreiben. Das erste Angebot soll sich in der Höhe von ungefähr 30 Millionen Euro befinden. Beim Ronaldo-Klub soll der 29-jährige eine große Gehaltserhöhung und einen Vertrag bis 2028 bekommen.
Al-Nassr macht ernst
Al-Nassr macht in diesem Transferfenster bislang ernst. Mit Joao Félix und Inigo Martínez konnte man schon zwei europäische Spitzenspieler verpflichten. Mit Kingsley Coman hat man nun einen weiteren Offensiv-Star gefunden, der Cristiano Ronaldo die Tore vorlegen soll.
Siegestor im CL-Finale
Seit zehn Jahren kickte Kingsley Coman bereits in München. Als 19-jähriger wurde er von Juventus Turin verpflichtet und absolvierte 339 Spiele, wobei der Franzose 69 Tore erzielen konnte. Der 1:0-Siegestreffer im Champions-League-Finale 2020 gegen Paris Saint-Germain wird den Bayern-Fans wohl am stärksten im Gedächtnis bleiben.
