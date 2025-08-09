Vorteilswelt
Mehrere Ausschlüsse

Nach Skandal: Wieder Anzug-Chaos bei Norwegern

Wintersport
09.08.2025 16:26
Beim Sommer-Grand-Prix kam es erneut zu einem Anzug-Chaos.
Chaotischer Auftakt beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer: Die nach dem norwegischen Manipulationsskandal eingeführten, neuen Anzugregeln haben beim Start der Sommersaison zu mehreren Disqualifikationen geführt. Dies kommt erst wenige Monate nach dem Anzug-Skandal bei der Nordischen Ski-WM.

Bei der Qualifikation zum Auftaktspringen im französischen Courchevel wurde am Samstag unter anderem der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal vom Wettkampf ausgeschlossen. Nach Angaben der norwegischen Nachrichtenagentur NTB und der Zeitung „Dagbladet“ lag das an einem zu großen Anzug. Sundal war bereits einer derjenigen Norweger gewesen, die bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim suspendiert wurden, nachdem die Manipulation an den norwegischen Anzügen aufgeflogen war.

Anzüge zu groß
Schon zuvor hatten unter anderem Sundals Teamkollege Benjamin Østvold und mehrere finnische Skispringer in Courchevel keine Starterlaubnis erhalten, auch das wegen zu großer Anzüge. Østvold versicherte in einer Mitteilung, dass man auf keine Weise versucht habe, die Grenzen auszutesten. Sein Anzug sei lediglich etwas zu groß an den Oberarmen gewesen.

Anzugmanipulation bei den Weltmeistern
Videos hatten bei der WM im März enthüllt, wie das norwegische Team im Beisein des damaligen Cheftrainers Magnus Brevig die Wettkampfanzüge illegal bearbeitete. Der WM-Gastgeber stattete die Anzüge mit einem laut Reglement verbotenen Band aus, das für mehr Stabilität nach dem Absprung sorgen soll. Die Weltmeister Marius Lindvik und Johann André Forfang wurden nach Bekanntwerden suspendiert, später auch Sundal und zwei weitere Norweger.

Lesen Sie auch:
Olympiasieger Marius Lindvik feiert im Sommer-GP ein Comeback nach der Sperre.
Sperren aufgehoben
Norwegens Springer heben im Sommer-GP wieder ab
03.08.2025

Österreicher ließen aus
Lindvik und Forfang bestritten, von den Praktiken gewusst zu haben. In Courchevel, wo sie erstmals seit der WM wieder sprangen, meisterten sie die Qualifikation. Die österreichischen Topspringer lassen den Wettbewerb nach Verletzungsproblemen aus, mit Niklas Bachlinger (23) setzte sich in der Qualifikation dennoch ein ÖSV-Springer nach einem 132,5-m-Satz auf Platz eins.

Neue Regelungen
Der Weltverband FIS hat als Reaktion auf den Betrug mehrere Regeländerungen eingeführt. Ein Athlet, der wegen eines Ausrüstungsverstoßes disqualifiziert wird, erhält nun eine Gelbe Karte. Ein weiterer Verstoß führt zu einer Roten Karte und einer Sperre für den folgenden Wettbewerb. Außerdem setzt die FIS auf modernisierte Messungen bei der Kontrolle und neue Vorgaben bei den Anzügen. Sie sollen weniger Raum für Manipulationen bieten.

Unklar bleibt, welche Folgen der WM-Skandal für die Norweger haben wird. Ein Urteil der von der FIS eingesetzten Ethikkommission soll es in den kommenden Tagen, möglicherweise am Montag, geben.

