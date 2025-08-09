Neue Suchmethode bringt Erfolg im Vermisstenfall

Weil ein Kamerad abends nicht von einer Bike- und Bergtour heimkehrte, war das abendliche Dorffest in Weerberg für viele schnell vorbei: Die ganze Nacht suchten Feuerwehrleute, Bergretter und Hubschrauber nach einem Einheimischen (67). Letztlich half eine ungewöhnliche Ortungsmethode ...
Eine laue Sommernacht bei bester Stimmung hätte es werden sollen, denn die Feuerwehr Weerberg ist Organisator des zweitägigen Dorffestes im örtlichen Schulhof. Doch am Freitagabend legte sich ein dunkler Schatten über das zunächst stattfindende Platzkonzert – ein Kamerad (67) fehlte!
Am Abend nicht von Tour daheim
Der Einheimische war vormittags zu einer Bike- und Bergtour im Gebiet des Kleinen Gilfert gestartet. Unweit der Haglhütte stellte er sein E-Bike auf 2161 Meter ab. „Gegen 18 Uhr wollte er wieder zurück sein“, weiß Fred Wallenta von der Bergrettung Schwaz/Umgebung. Diese und fast 60 Feuerwehrkameraden rückten für eine große Suche aus.
Wir haben die ganze Nacht lang alle Wege und die umliegenden Gipfel abgesucht, auch Gipfelbucheinträge wurden kontrolliert.
Fred Wallenta, Einsatzleiter Bergrettung Schwaz/Umgebung
„Wir haben die ganze Nacht lang alle Wege und die umliegenden Gipfel abgesucht, auch Gipfelbucheinträge wurden kontrolliert“, schildert Wallenta. In Augenschein nahm man dabei unter anderem den Paffenbichl (2390 Meter) und den Rastkogel (2762 Meter). Jenbacher Bergretter standen ebenfalls im Einsatz, dazu zwei Suchhundeführer sowie die Polizeihubschrauber aus Tirol, Salzburg und Klagenfurt (mit Wärmebildkamera). Vorerst blieb der Aufwand unbelohnt.
Spezielles Gerät zur Ortung von Handys
Auch auf dem Handy war der Vermisste nicht erreichbar. Dennoch war es das Mobiltelefon, das den Erfolg brachte: „Ein neues Verfahren mit einem sogenannten IMSI-Catcher führte zum Vermissten“, erklärte Feuerwehrkommandant und Polizist Thomas Lechner. Das Gerät gibt sich mit einem starken Signal als Handynetz-Funkzelle aus. Geräte in der Nähe verbinden sich mit ihm, man kann das Suchgebiet eingrenzen. Der Abgängige lag mit Kopf- und anderen Verletzungen östlich des Kleinen Gilfert (Gemeindegebiet Fügenberg) im Felsgelände auf rund 2200 Meter Seehöhe. Er dürfte vorher gestürzt sein.
Nacht am Berg überstanden
Die Bergung erfolgte gegen 6.30 Uhr per Tau, der 67-Jährige war ansprechbar und dürfte die Nacht am Berg halbwegs gut überstanden haben. Er wurde nach Weerberg-Innerst geflogen und von dort mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz. Das versäumte Dorffest holten die Kameraden am Samstagabend nach.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.