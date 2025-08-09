Neue Suchmethode bringt Erfolg im Vermisstenfall

Spezielles Gerät zur Ortung von Handys

Auch auf dem Handy war der Vermisste nicht erreichbar. Dennoch war es das Mobiltelefon, das den Erfolg brachte: „Ein neues Verfahren mit einem sogenannten IMSI-Catcher führte zum Vermissten“, erklärte Feuerwehrkommandant und Polizist Thomas Lechner. Das Gerät gibt sich mit einem starken Signal als Handynetz-Funkzelle aus. Geräte in der Nähe verbinden sich mit ihm, man kann das Suchgebiet eingrenzen. Der Abgängige lag mit Kopf- und anderen Verletzungen östlich des Kleinen Gilfert (Gemeindegebiet Fügenberg) im Felsgelände auf rund 2200 Meter Seehöhe. Er dürfte vorher gestürzt sein.