Streit mit Reisenden: Bauern versprühen Jauche

„Wir haben Rechte“

Die Nomaden haben einen anderen Blick auf die Situation: „Wir haben Rechte und wir befinden uns in einer Gegend, in dem es kein Gelände für uns gibt“, sagt ein Sprecher eines Vereins, der deren Interessen vertritt, zu France 3. „Wir hatten vorgeschlagen, eine Vereinbarung zu treffen, die Ernte zu entschädigen, Wasser, Strom und Müllabfuhr zu bezahlen“, erklärt ein anderer Sprecher gegenüber dem Sender RTL. Doch die Bauern wollten das nicht.