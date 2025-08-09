Hammarberg/Berger lösen in Baden WM-Ticket

Pech für Man City! Weltfußballer erneut verletzt
Guardiola verzweifelt
Timo Hammarberg/Tim Berger haben am Samstag beim Challenge-Turnier der Beach-Volleyball-Pro-Tour in Baden das Viertelfinale erreicht und damit auch das Ticket für die WM gelöst.
Die topgesetzten Österreicher setzten sich gegen Eylon Elazar/Kevin Cuzmiciov aus Israel mit 2:0 (20,19) durch.
„Israel ist unfassbar gut abgeklärt und genauso unangenehm, wie man es erwartet hat“, sagte Hammarberg. Nächste Gegner sind um 15.00 Uhr die US-Amerikaner Miles Evans/Chase Budinger.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.