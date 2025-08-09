Pech für Man City! Weltfußballer erneut verletzt

Manchester City bangt schon wieder um seinen Ballon-d’Or-Sieger. Der 29-järhige Rodri hatte sich bei der Klub-WM nach monatelanger Verletzungspause erneut wehgetan und verpasst nun den Saisonauftakt.
Im vergangenen September zog sich der Europameister einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Nach 240 Tagen Zwangspause gab er dann im Mai sein Comeback und lief sogar bei der FIFA Klub-WM auf, wo er sich jedoch im Spiel gegen AL-Hilal erneut verletzte. Nun muss der Spanier erneut pausieren, allerdings nur bis Anfang September.
Pause bis September
„Hoffentlich ist er nach der Länderspielpause richtig fit“, meinte Trainer Pep Guardiola verzweifelt. Das würde bedeuten, dass der Weltfußballer des Jahres bereits nach drei Premier-League-Spielen wieder zur Verfügung stünde.
Krise ohne Rodri
Das wird wohl die „Citizens“ freuen, da der Spielmacher seiner Mannschaft in der vergangenen Saison erheblich fehlte. In der Liga wurde man nach vier aufeinanderfolgenden Titeln nur Dritter. Auch in den anderen Wettbewerben blieb man ohne Trophäe – quasi eine Abnormalität für die sonst so erfolgreichen „Citizens“.
