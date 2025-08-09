Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guardiola verzweifelt

Pech für Man City! Weltfußballer erneut verletzt

Fußball International
09.08.2025 14:56
Wltfußballer des Jahres Rodri fällt erneut verletzungsbedingt aus.
Wltfußballer des Jahres Rodri fällt erneut verletzungsbedingt aus.(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Manchester City bangt schon wieder um seinen Ballon-d’Or-Sieger. Der 29-järhige Rodri hatte sich bei der Klub-WM nach monatelanger Verletzungspause erneut wehgetan und verpasst nun den Saisonauftakt.

0 Kommentare

Im vergangenen September zog sich der Europameister einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Nach 240 Tagen Zwangspause gab er dann im Mai sein Comeback und lief sogar bei der FIFA Klub-WM auf, wo er sich jedoch im Spiel gegen AL-Hilal erneut verletzte. Nun muss der Spanier erneut pausieren, allerdings nur bis Anfang September.

Pep Guardiola sorgt sich um seinen Starspieler.
Pep Guardiola sorgt sich um seinen Starspieler.(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Pause bis September
„Hoffentlich ist er nach der Länderspielpause richtig fit“, meinte Trainer Pep Guardiola verzweifelt. Das würde bedeuten, dass der Weltfußballer des Jahres bereits nach drei Premier-League-Spielen wieder zur Verfügung stünde.

Krise ohne Rodri
Das wird wohl die „Citizens“ freuen, da der Spielmacher seiner Mannschaft in der vergangenen Saison erheblich fehlte. In der Liga wurde man nach vier aufeinanderfolgenden Titeln nur Dritter. Auch in den anderen Wettbewerben blieb man ohne Trophäe – quasi eine Abnormalität für die sonst so erfolgreichen „Citizens“.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
217.619 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
201.749 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
141.466 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1504 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1463 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1219 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Fußball International
Guardiola verzweifelt
Pech für Man City! Weltfußballer erneut verletzt
Neuer Job
Felix Magath wird mit 72 Jahren Sportdirektor
Krone Plus Logo
Felix Bacher: Portugal
Der vergessene Legionär an der Atlantik-Küste
Es ist fix!
Ex-Salzburger hat bei ManUnited unterschrieben
Zum AS Monaco
Hütter holt Nationalteam-Goalie aus Deutschland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf