Pech für Man City! Weltfußballer erneut verletzt

Im vergangenen September zog sich der Europameister einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Nach 240 Tagen Zwangspause gab er dann im Mai sein Comeback und lief sogar bei der FIFA Klub-WM auf, wo er sich jedoch im Spiel gegen AL-Hilal erneut verletzte. Nun muss der Spanier erneut pausieren, allerdings nur bis Anfang September.