Mann erschoss in Bosnien Kind (10) in Fahrzeug

Ein Mann hat im serbischen Teil Bosniens ein Kind erschossen und ist daraufhin von der Polizei getötet worden. Der Mann hatte am Sonntagnachmittag in der Nähe der bosnisch-serbischen Stadt Foca das Feuer auf ein Auto eröffnet. Ein zehnjähriger Bub kam in dem Wagen durch die Schüsse ums Leben. Laut bosnisch-serbischer Nachrichtenagentur Srna soll der Mann psychisch krank gewesen sein.