Betrügerische E-Mails von FBI-Server verschickt

Von einem Server der US-Bundespolizei FBI sind am Samstag eine Reihe mutmaßlicher Betrug-E-Mails versandt worden. Das FBI bestätigte einen entsprechenden Bericht der auf Cybersicherheit spezialisierten Organisation Spamhaus. Demnach wurde am frühen Samstag eine große Anzahl gefälschter E-Mails in zwei Schüben von einer Adresse eines Online-Portals versandt, das mehrere Regierungsbehörden nutzen.