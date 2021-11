Millionengeschäft boomt: Jagd auf die Impfbetrüger

Und dafür sind die strikten Impfverweigerer sogar bereit, tief in ihre Taschen zu greifen: Rund 300 Dollar, umgerechnet also rund 262 Euro, muss man für ein gefälschtes Impfdokument hinblättern – meist in Form der Internetwährung Bitcoin. Die Bestellung an sich geht relativ einfach über die Bühne – dafür sei es nicht einmal notwendig, sich auf den berüchtigten Darknet-Seiten zu bewegen.