Gold für alle Österreicher

6,2 Prozent. Inflation. In den USA. Im Oktober. Eine Marke wie ein Keulenschlag, die Mitte dieser Woche über den Atlantik schwappte. 6,2 Prozent. Eine Erhöhung der Verbraucherpreise, die sich keiner leisten will oder dauerhaft leisten kann, weil Gehälter und Löhne ja niemals in demselben Ausmaß steigen. Schon gar nicht unmittelbar. 6,2 Prozent. Unerreicht, seit 30 Jahren. Und die Folge einer fatalen Geldmarktpolitik, die offenbar alle Gesetze des Marktes missachtet. Nicht nur im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.