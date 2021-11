29.000 Personen in einer Woche in Tirol geimpft

In Tirol verzeichnet man weiter einen deutlichen Anstieg an Corona-Impfungen. Innerhalb einer Woche - vom 5. November bis zum 12. November - ließen sich laut Eintragungen in den E-Impfpass rund 29.000 Personen gegen das Virus impfen, teilte das Land mit. Bei dieser Zahl handelt es sich um einen vorläufigen Stand, wurde betont. 10.000 Menschen würden allein in dieser Woche bis morgen, Sonntag, in der Impfstraße Bachlechnerstraße in Innsbruck eine Erstimpfung erhalten haben.