Vom „Ausgleich“ im Sommer in die stärkste Liga

Sprung in die stärkste Liga Europas

„Beachvolleyball war für mich früher eher ein Ausgleich in den Sommermonaten. Dass es auch hier so erfolgreich laufen würde, hat niemand gedacht – auch ich nicht!“, erinnert sich Kathi, die in der Saison 2019/20 den Sprung in die stärkste Liga Europas schaffte, und zwar in die italienische Serie A1 Volalto Caserta: „Das Niveau war viel höher. Es hat aber extrem viel Spaß gemacht, im Süden mitzumischen!“