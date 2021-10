Atlantis ist ein Gym für Profis und Hobbysportler!

Der Sport wurde ihm zwar nicht in die Wiege gelegt, trotzdem begleitet er ihn seit seiner Kindheit: Michi Gussnig, Eigentümer und Betreiber des Fitnessstudios Atlantis in Klagenfurt, hat in seinem Leben schon viele Sportarten ausprobiert - hängen geblieben ist er schließlich bei genereller Fitness: Gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Michaela eröffnete er 1997 das eigene Gym.