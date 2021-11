Hindernisläuferin Sabine Sonnleitner im Podcast

Faszination Extrem-Hindernislauf

Trotzdem ist Sonnleitner immer vorne mit dabei - was steckt also hinter der Faszination Extrem-Hindernislauf? Das ist einfach erklärt: „Es gibt dir so viel Kraft wenn du ein Hindernis hinter dich bringst, bei dem du dir vorher dachtest: Wie soll ich das denn schaffen?!“