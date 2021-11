Unsere Gasspeicher

Lager für Gazprom

Die russische Gazprom hat übrigens in Österreich einen eigenen Speicher in Haidach (Salzburg). Den hat sie von der RAG (gehört mehrheitlich der EVN, auch zwei Landesversorger und eine E.On-Tochter sind beteiligt) gepachtet, es gibt ein Joint Venture. Dieser ist etwas kleiner als jener der OMV und derzeit noch fast leer. Allerdings verkauft die Gazprom die in Haidach gespeicherte Energie nach Deutschland.