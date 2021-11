Corona: Was Experten alles mitmachen

Aussagen der Politik oft entbehrlich

Da wird seitens der Politik die Forscher-Sicht denunziert - also die Sicht jener, auf deren Beratungen sie sich die ganze Pandemie lang verlassen, und jener, die mit ihren Prognosen bisher meist recht behielten. So meinte zuletzt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), wer wisse schon, ob die Lage auf Intensivstationen tatsächlich so sei - und das nach Ärzte-Warnungen. Oder Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer (ebenfalls ÖVP), der erklärte, Virologen würden alle am liebsten nur wegsperren. Entbehrliche Aussagen.