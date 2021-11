„Spitze der Neuinfektionen noch nicht erreicht“

Der Komplexitätsforscher Peter Klimek hat am Donnerstagabend in der „ZiB 2“ mahnende Worte gefunden und die Politik gerüffelt, die am Mittwoch renommierte heimische Wissenschaftler verunglimpft hatte. „Die Spitze der Neuinfektionen ist noch nicht erreicht“, warnte er. Die Corona-Zahlen würden nicht nur in Oberösterreich und Salzburg steigen, sondern auch in den restlichen Bundesländern.