Gegenwind für Haslauer aus allen Richtungen

Die Kritik an Landeshauptmann Wilfried Haslauer wird nicht weniger – im Gegenteil. Hochrangige Wissenschafter und Mediziner kritisierten Haslauer für seine Formulierung, dass Virologen alle Salzburger am liebsten einsperren würden. „Wenn dieses wissenschaftsfeindliche Klima weiter um sich greift, machen wir einen Schritt weiter zur Bananenrepublik“, sagte Komplexitätsforscher Peter Klimek etwa in der „ZIB2“.