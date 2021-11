Mit Pferd Santos dreimal Gold nach Villach geholt

Bereits im August konnte sich Marissa mit ihrem Haflinger Santos, mit dem sie noch gar nicht so lange trainiert, den Kärntner Landesmeistertitel in der Vielseitigkeit in der Jugend sichern. Im Oktober gelang dem Duo sogar ein Doppelerfolg. Im Rahmen eines Reit- und Springturniers auf der Anlage der Familie Stückler in St. Margarethen im Lavanttal gab es jeweils den Meistertitel in der Dressur und im Springen.